Москва, 28 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию — это его первый зарубежный визит после переизбрания, что само по себе символично. Об этом заявили на встрече 28 ноября как сам Токаев, так и президент РФ Владимир Путин.

Официальное интернет-представительство президента России Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Отметив, что в Москве очень ценят, что Токаев отправился в первый свой визит именно в РФ, Путин подчеркнул, что эта встреча имеет «особое значение».

Со своей стороны глава Казахстана выразил признательность Путину за его персональное поздравление с переизбранием, добавив:

«Действительно, первый зарубежный визит происходит после переизбрания именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое значение, политическое значение. И, конечно же, определённый символизм в этом визите, безусловно, присутствует».