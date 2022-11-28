МИД Ирана вручил послу ФРГ ноту из-за заявлений Берлина по правам человека в Тегеране

Тегеран, , 14:16 — REGNUM После инициативы Германии провести специальное заседание Совета по правам человека в связи с последними событиями в Иране и создать механизм ООН для расследования якобы имеющих место нарушений прав человека в этой страны, 28 ноября посол Германии в Иране Ханс-Удо Музель был вызван в министерство иностранных дел Исламской Республики. Об этом сообщили в правительстве Ирана.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Германскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с «навязчивыми и необоснованными» заявлениями Германии. В ноте МИД Ирана также указано, что недавняя резолюция специальной сессии Совета ООН по правам человека, посвящённая ситуации в Иране, является «неверным шагом, основанным на сугубо политическом и механистическом подходе к правам человека» и принципиально отвергается.

Ранее по теме: IRNA: заявления Германии против Ирана — политический шаг

«Иран не будет сотрудничать с каким бы то ни было механизмом, созданным на его основе, ― подчёркнуто в документе. ― Согласие Германии и других европейских стран с односторонними санкциями США, которые привели к грубым нарушениям прав человека иранских граждан, не позволяет им выдвигать претензии в области прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Германии попытался подтвердить антииранскую позицию под прикрытием так называемых проблем с правами человека и обвинений в том, что Исламская Республика вовлечена в кризис на территории бывшей УССР.

Читайте также: МИД: антииранская резолюция направлена на оказание давления на Тегеран

В ответ на это глава администрации иранского президента Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что попытки одобрить антииранскую резолюцию по вопросам прав человека имеют свои корни в политических мотивах. По его словам, главными нарушителями прав человека в мире являются западные правительства, в то время как Исламская Республика Иран придает важность этому вопросу, поэтому усилия по выдвижению антииранской резолюции являются политическим ходом, а не реальным актом для поддержки прав человека.

Напомним, 24 ноября СПЧ ООН принял резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране. Документ был одобрен 25 делегациями из 47. Шесть стран высказались против, 16 государств воздержались.