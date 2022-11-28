Экс-президент Коморских Островов приговорен к пожизненному заключению
Бывшего президента Коморских Островов признали виновным в госизмене
Морони,
28 ноября 2022, 14:12 — REGNUM Суд по вопросам государственной безопасности Коморских островов приговорил бывшего президента страны Ахмеда Абдаллу Мохамеда Самби к пожизненному заключению за госизмену, сообщает 28 ноября Agence France-Pressee (AFP).
Острова
Иван Шилов © ИА REGNUM
Защита 64-летнего президента, который находился у власти с 2006 по 2011 год, пыталась оспорить состав суда и процедурные вопросы.
Бывшего президента Коморских Островов признали виновным в участии в афере по продаже паспортов лицам из стран Персидского залива на сумму в $200 млн.
Политик с 2018 года находился в предварительном заключении. Новое решение суда не подлежит обжалованию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет «развернуть более активную работу» с Коморскими Островами и поставить больше военных средств для «остановки отъезда» мигрантов на Майотту.
Читайте также: Майотта: Макрон хочет «начать активную работу» с Коморскими Островами
История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.