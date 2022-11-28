Бывшего президента Коморских Островов признали виновным в госизмене

Морони, , 14:12 — REGNUM Суд по вопросам государственной безопасности Коморских островов приговорил бывшего президента страны Ахмеда Абдаллу Мохамеда Самби к пожизненному заключению за госизмену, сообщает 28 ноября Agence France-Pressee (AFP).

Острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Защита 64-летнего президента, который находился у власти с 2006 по 2011 год, пыталась оспорить состав суда и процедурные вопросы.

Бывшего президента Коморских Островов признали виновным в участии в афере по продаже паспортов лицам из стран Персидского залива на сумму в $200 млн.

Политик с 2018 года находился в предварительном заключении. Новое решение суда не подлежит обжалованию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет «развернуть более активную работу» с Коморскими Островами и поставить больше военных средств для «остановки отъезда» мигрантов на Майотту.

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