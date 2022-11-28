Доха, , 14:10 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи обратился к ФИФА с просьбой наказать сборную Соединенных Шатов Америки по футболу за опубликованную в своих социальных сетях записи с измененным флагом исламской республики.

Флаг Ирана

«Публикация сборной США записи с искаженным флагом исламской республики является преступлением, за которое команда должна понести соответствующее наказание. Надеемся, что Международная федерация футбола (ФИФА) уделит должное внимание данному инциденту», — цитирует Канани Чафи иранское издание Young Journalists Club.

После двух сыгранных матчей групповой стадии чемпионата мира 2022 года сборная США с двумя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице группы B. В матче третьего тура подопечные Грегга Берхалтера сыграют с командой Ирана за выход в плей-офф мундиаля.

Ранее сообщалось, что агентство Tasnim проинформирована, что иранская федерация футбола направит жалобу на сборную США в комитет по этике FIFA с просьбой дисквалифицировать американскую команду на 10 матчей из-за искаженного флага.

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