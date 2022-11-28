Вице-спикер Госдумы отметил провал попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ

Москва, , 14:08 — REGNUM Очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве завершилась неудачной попыткой исключения России из этой организации, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой duma.gov.ru

«То, что не вообще не пустили делегации России и Беларуси, лишний раз показывает боязнь Запада услышать напрямую позицию нашей стороны, услышать альтернативное мнение наших политиков. Показывает, как легко могут быть нарушены все принятые международные нормы и правила этой крупнейшей организации по безопасности в Европе», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Более того, часть стран-участниц решили, что они в состоянии приостановить членство самой большой европейской страны — Российской Федерации, якобы до выполнения неких условий. Но всё ещё сохраняется здравый смысл у отдельных членов ПА ОБСЕ, которые высказались против принятия подобных русофобских решений, указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24-26 ноября). МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации.

Бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию, планируют киевские власти, заявила представитель киевской делегации Евгения Кравчук.

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