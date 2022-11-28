Москва, 28 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве завершилась неудачной попыткой исключения России из этой организации, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

duma.gov.ru Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой

«То, что не вообще не пустили делегации России и Беларуси, лишний раз показывает боязнь Запада услышать напрямую позицию нашей стороны, услышать альтернативное мнение наших политиков. Показывает, как легко могут быть нарушены все принятые международные нормы и правила этой крупнейшей организации по безопасности в Европе», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Более того, часть стран-участниц решили, что они в состоянии приостановить членство самой большой европейской страны — Российской Федерации якобы до выполнения неких условий. Но всё ещё сохраняется здравый смысл у отдельных членов ПА ОБСЕ, которые высказались против принятия подобных русофобских решений, указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24—26 ноября). МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации.

Бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию, планируют киевские власти, заявила представитель киевской делегации Евгения Кравчук.