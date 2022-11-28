ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Запорожье

Мелитополь, , 14:03 — REGNUM Серию террористических актов, готовившихся в Запорожской области, предотвратили сотрудники ФСБ РФ. Задержаны трое граждан бывшей УССР. Злоумышленники признались, что ими руководили спецслужбы киевского режима, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Самодельное взрывное устройство (сс) Alexandre Dulaunoy

«Федеральной службой безопасности предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан [б. УССР] при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города», — говорится в сообщении.

Установлено, что двое задержанных ранее были судимы за совершенные ими тяжкие преступления. Указание о закладке взрывных устройств в людном месте они получили от киевских спецслужб. Целью совершения подрывов было запугивание населения Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2022 года были задержаны несколько человек, готовивших террористические акты во время образовательного форума «Юг молодой» в Бердянске.

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