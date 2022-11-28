Путин поприветствовал Токаева в Москве и пожелал ему успехов в преобразовании Казахстана

Москва, , 14:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё раз поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием. Об этом Путин заявил 28 ноября в обращении к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Путин напомнил участникам форума, что Токаев находится в России с первым официальным визитом после своей победы на президентских выборах. Российский лидер поприветствовал Токаева, снова поздравил его с победой и пожелал успехов в осуществлении планов масштабных преобразований внутренней жизни Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 27 ноября, на следующий день после своей инаугурации.

Напомним, на прошедших 20 ноября выборах президента Казахстана Токаев получил более 80% голосов.

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