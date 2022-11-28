В массовом ДТП на Алтае с участием автобуса и трёх автомобилей пострадали два человека

Бийск, Алтайский край, , 14:05 — REGNUM Столкновение на дороге трёх легковых автомобилей и пассажирского автобуса, произошедшее 28 ноября в Бийске в Алтайском крае, привело к травмам у двух человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил занос и столкновение с автомобилем Mazda. От удара автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla и автобусом Golden Dragon XML 6957 JR», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло возле дома по адресу: Почтовый переулок, дом № 5. Автобус двигался из Белокурихи в Барнаул. В салоне ехали 11 пассажиров. Пострадали водители Toyota и ВАЗ-2114.

По данному происшествию начата проверка.