Бийск, Алтайский край, 28 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Столкновение на дороге трёх легковых автомобилей и пассажирского автобуса, произошедшее 28 ноября в Бийске в Алтайском крае, привело к травмам у двух человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил занос и столкновение с автомобилем Mazda. От удара автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla и автобусом Golden Dragon XML 6957 JR», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло возле дома по адресу: Почтовый переулок, дом № 5. Автобус двигался из Белокурихи в Барнаул. В салоне ехали 11 пассажиров. Пострадали водители Toyota и ВАЗ-2114.

По данному происшествию начата проверка.