Москва, , 13:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин оценил перспективы совместной работы с Казахстаном в самых разных отраслях экономики, в том числе высокотехнологичных.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных», — заявил Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В этом году форум проходит в Оренбурге и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений международном торговли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду около стен Кремля.

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