Москва, 28 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин оценил перспективы совместной работы с Казахстаном в самых разных отраслях экономики, в том числе высокотехнологичных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе в высокотехнологичных», — заявил Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В этом году форум проходит в Оренбурге и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений международной торговли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду около стен Кремля.