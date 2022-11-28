Парламент Грузии поддержал предложение ужесточить штрафы за ношение холодного оружия

Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Парламент Грузии во втором чтении поддержал законодательную инициативу по ужесточению штрафов за ношение холодного оружия, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В парламенте Грузии Parliament.ge

В Грузии ношение холодного оружия будет караться штрафом в размере 500 лари ($185) вместо существующих 200 лари ($74) с последующей конфискацией.

По данным статистики, за январь–сентябрь 2022 года произошло 147 случаев убийства и попытки убийства, 166 случаев умышленного причинения вреда здоровью и 130 случаев причинения менее тяжкого вреда здоровью.

«В 35% случаях использовалось холодное оружие. Самым важным является и то, что 53% убийств произошло холодным оружием», — пояснил статистические данные заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Кроме того, согласно законопроекту, повторное правонарушение повлечет за собой уголовную ответственность. Ношение холодного оружия в общественных местах также запрещается.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Грузии 16 ноября началось рассмотрение законопроекта о внесении поправок в административный кодекс, предусматривающих ужесточение наказания за ношение холодного оружия и его незаконный оборот.

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