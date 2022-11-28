Несколько районов Донецка, Горловка и Каштановое были обстреляны киевскими нацистами

Донецк, , 13:51 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли несколько районов Донецка, а также Горловку и Каштановое. Об этом 28 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровский района Донецка со стороны нацистов Киева был произведён в 09:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 10:24 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм по Ленинскому району Донецка, в 10:57 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 11:35 — пять мин калибра 120 мм по Горловке, в 12:15 – четыре снаряда калибра 152 мм по Каштановому и в 12:37 - ещё шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВФУ обстреляли посёлок Верхнеторецкое, расположенный в Ясиноватском районе Донецкой области.

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