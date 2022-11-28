Минск, , 14:07 — REGNUM Право безвизового въезда в Белоруссию с апреля использовали 345 458 тысяч жителей Польши, Литвы и Латвии, сообщает 28 ноября белорусский пограничный комитет.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

Уточняется, что из них 80 103 — это граждане Латвии (и 24 606 неграждан), 223 848 — граждане Литвы и 16 901 — польские граждане. За неделю в Белоруссию без виз въезжают примерно десять тысяч жителей Литвы, Латвии и Польши.

Только за минувшие выходные в Белоруссию без виз въехали 4170 иностранных граждан (и неграждан): 712 граждан Латвии (и 240 неграждан), 2841 — граждан Литвы и 377 — граждан Польши.

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