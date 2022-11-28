В Макеевке обстрелы со стороны ВСУ привели к возгоранию шести грузовиков
Обстрелы ВСУ по Макеевке стали причиной возгорания шести грузовиков
Макеевка, ДНР,
28 ноября 2022, 13:51 — REGNUM Шесть грузовиков загорелись в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
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«Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о пожаре сообщили дежурному в 10:08. Огонь потушили в 11:56. Происшествие обошлось без жертв.
Стоит отметить, что 28 ноября в Макеевке из-за обстрелов также загорелась нефтебаза. Там произошёл сильный взрыв.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.