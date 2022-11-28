Макеевка, ДНР, 28 ноября 2022, 13:51 — REGNUM Шесть грузовиков загорелись в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

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«Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о пожаре сообщили дежурному в 10:08. Огонь потушили в 11:56. Происшествие обошлось без жертв.

Стоит отметить, что 28 ноября в Макеевке из-за обстрелов также загорелась нефтебаза. Там произошёл сильный взрыв.

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