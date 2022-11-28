Путин назвал Россию одним из крупнейших инвесторов экономику Казахстана

Москва, , 13:48 — REGNUM Россия остаётся одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Об этом 28 ноября в ходе выступления на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил президент России Владимир Путин.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы государства, это почти $17 млрд.

«Россия была и остаётся одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объём российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов», ― уточнил Путин.

Глава государства добавил, что совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 27 ноября по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Это первый официальный зарубежный визит Токаева после инаугурации.

Планируется, что 28 ноября главы государств примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По видеоконференцсвязи из Кремля Путин и Токаев обратятся к участникам форума, который пройдет в Оренбурге.

В ходе переговоров стороны собираются обсудить развитие стратегического партнёрства, а также взаимодействие на евразийском пространстве. После протокольной части общение глав государств продолжится в формате рабочего завтрака.