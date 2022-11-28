Прага, 28 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Страны ЕС, которые попытаются обойти антироссийские санкции, официально будут считаться совершившими преступление, говорится в опубликованном 28 ноября заявлении Совета ЕС.

Thijs ter Haar Флаги ЕС

Решение о том, чтобы включить в список «преступлений ЕС» факты обхода санкций какой-либо страной, принято 28 ноября членами совета в ходе голосования. Этот список прописан в соглашении о функционировании Европейского союза.

Речь идёт прежде всего об антироссийских санкциях, отмечается в заявлении, поскольку их соблюдение «крайне важно». Из-за того, что страны по-разному трактуют нарушения санкций, и было принято решение на уровне ЕС.

В противном случае, отмечает структура, «степень применения санкций» разными странами будет разной, что ведёт к «риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС».