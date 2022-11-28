Тегеран, 28 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Иран и Российская Федерация подписали меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей, сообщает иранская Ассоциация производителей автозапчастей.

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Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании на сумму $300 млн.

«Россия станет ещё одним покупателем автомобилей, собранных на территории Ирана. Страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму $300 млн», — говорится в заявлении иранской Ассоциации производителей автозапчастей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Ирана опроверг заявления о причастности Тегерана к нападению на гражданское судно у берегов Омана.

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