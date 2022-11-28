Лондон, 28 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Правительство Британии тревожит развитие событий в Китае, где, по сведениям ряда СМИ, прошли акции протеста против антиковидных ограничений. Об этом заявил в интервью Sky News британский министр по делам бизнеса и промышленной стратегии Грант Шэппс.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, в Лондоне также считают «совершенно непростительным» избиение китайскими полицейскими сотрудника ВВС (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Эда Лоуренса, которое якобы произошло в Шанхае на одной из манифестаций.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге для прессы 28 ноября назвал сообщение об избиении Лоуренса не соответствующим действительности.

По словам Лицзяня, полицейские попросили разойтись собравшихся в Шанхае людей, а те, кто отказались, были задержаны. При этом Лоуренс не говорил полиции, с каким СМИ он сотрудничает, и не показывал удостоверения иностранного журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Чжао Лицзянь также опроверг ранее появившиеся в гонконгской прессе сведения о массовых акциях протеста, прокатившихся по китайским городам в связи с введением новых антиковидных ограничений. Согласно данным сообщениям, манифестации в числе прочего охватили столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи. Представитель МИД КНР заявил о нулевой терпимости пекинских властей к коронавирусу и выразил надежду на то, что борьба с ним, ведущаяся под руководством Китайской коммунистической партии, увенчается успехом.