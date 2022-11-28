Саакашвили доставят в суд в специальном кресле — адвокат

Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 28 ноября доставят в суд впервые за долгое время, для чего потребуется специальное кресло, на котором перевозят инвалидов. Об этом журналистам сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Арест Михаила Саакашвили Police.ge

Он заявил, что сторона защиты не хочет, чтобы бывшего президента упрекали в срыве судебного заседания.

«Но это произойдёт, скорее всего, при помощи инвалидной коляски, так как он физически не может передвигаться на такое расстояние», — сказал Хачапуридзе.

Адвокат сообщил, что сегодня, 28 ноября, будет рассматриваться дело о него незаконном пересечении границы при возвращении в Грузию.

Напомним, Саакашвили отказывался посещать суды около года, ссылаясь на плохое самочувствие. В те случаи, когда он приезжал в суд, не отвечал на вопросы, а делал политические заявления, после чего говорил, что плохо себя чувствует и покидал заседание.