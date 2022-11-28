Ставридис: Киевский режим ждет катастрофа в случае прекращения военной поддержки со стороны США

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что отказ США от военной помощи б. УССР станет катастрофой для киевского режима.

Джеймс Ставридис U. S. Department of Defense

«Если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий. Я думаю, что это крайне нереалистично, поскольку я изучил позицию Палаты представителей Конгресса, где по-прежнему имеется значительное большинство республиканцев, который предложили бы поддерживать выделение помощи на разумном уровне, не говоря уже о демократах. Если отказаться от этого прямо сейчас, то катастрофы не миновать», — заявил экс-главком ОВС альянса в интервью телеканалу MSNBC.

При этом Ставридис отметил, что такое развитие событий маловероятно. По словам экс-главкома, в палате представителей Конгресса большинство республиканцев по-прежнему поддерживает продолжение помощи киевскому режиму.

Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что многие страны альянса столкнулись с опустошением складов военной техники из-за помощи киевскому режиму.

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