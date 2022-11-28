Вашингтон, 28 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что отказ США от военной помощи б. УССР станет катастрофой для киевского режима.

U. S. Department of Defense Джеймс Ставридис

«Если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий. Я думаю, что это крайне нереалистично, поскольку я изучил позицию палаты представителей Конгресса, где по-прежнему имеется значительное большинство республиканцев, которые предложили бы поддерживать выделение помощи на разумном уровне, не говоря уже о демократах. Если отказаться от этого прямо сейчас, то катастрофы не миновать», — заявил экс-главком ОВС альянса в интервью телеканалу MSNBC.

При этом Ставридис отметил, что такое развитие событий маловероятно. По словам экс-главкома, в палате представителей Конгресса большинство республиканцев по-прежнему поддерживает продолжение помощи киевскому режиму.

Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что многие страны альянса столкнулись с опустошением складов военной техники из-за помощи киевскому режиму.