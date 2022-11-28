В Сеуле вновь завили о невозможности прямых поставок снарядов Киеву
Власти Южной Кореи снова заявили о невозможности прямых поставок боеприпасов Киеву
Сеул,
28 ноября 2022, 13:32 — REGNUM На основе условия о том, что США являются конечным пользователем артиллерийских снарядов из Южной Кореи, проводятся переговоры об экспорте южнокорейских боеприпасов. Об этом 28 ноября заявил заместитель официального представителя оборонного ведомства Мун Хон Сик.
Снаряды
Маргарита Князева © ИА REGNUM
«Американское правительство и наши компании ведут переговоры об экспорте, нет изменений относительно условия, что США считаются конечным пользователем», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о возможности поставок южнокорейского оружия Киеву через США.
Отметим, 25 ноября американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что власти США намерены приобрести 100 тыс. артиллерийских снарядов у Южной Кореи для передачи их Киеву.
История вопроса
После начала гражданского конфликта на юго-востоке территории б. УССР ряд государств-партнёров принял решение об оказании военно-политической помощи киевскому режиму. В частности, США начали поставки материально-технической помощи и вооружения. Всего за пять лет с 2014 по 2019 годы, по данным Пентагона, Соединённые Штаты вложили в обороноспособность киевского режима около 1,3 млрд долларов. Так, США поставили противотанковые комплексы, бронированные автомобили повышенной проходимости типа «HMMWV» и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, бронежилеты и кевларовые шлемы, катера береговой охраны. Кроме того, по мнению экспертов, Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие через страны-сателлиты в Восточной Европе. Канада поставила киевскому режиму баллистические маски, приборы ночного видения, бронежилеты, кевларовые шлемы, радиостанции и т.д. Оттава также пообещала начать поставки бронетехники.