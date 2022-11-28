Сеул, 28 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. На основе условия о том, что США являются конечным пользователем артиллерийских снарядов из Южной Кореи, проводятся переговоры об экспорте южнокорейских боеприпасов. Об этом 28 ноября заявил заместитель официального представителя оборонного ведомства Мун Хон Сик.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

«Американское правительство и наши компании ведут переговоры об экспорте, нет изменений относительно условия, что США считаются конечным пользователем», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о возможности поставок южнокорейского оружия Киеву через США.

Отметим, 25 ноября американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что власти США намерены приобрести 100 тыс. артиллерийских снарядов у Южной Кореи для передачи их Киеву.