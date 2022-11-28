ВСУ обстреляли Верхнеторецкое из «Урагана»
ВСУ обстреляли Верхнеторецкое из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган»
Посёлок городского типа Верхнеторецкое, ДНР,
28 ноября 2022, 13:30 — REGNUM Боевики ВФУ обстреляли поселок Верхнеторецкое, расположенный в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом 28 ноября сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями б. УССР (СЦКК).
Обстрел со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:50 мск 28 ноября. ВСУ выпустили 2 ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».
Информация о возможных пострадавших и повреждениях или разрушениях городской инфраструктуры уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Макеевки (второй по величине город ДНР) со стороны ВСУ.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.