Посёлок городского типа Верхнеторецкое, ДНР, 28 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Боевики ВФУ обстреляли поселок Верхнеторецкое, расположенный в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом 28 ноября сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями б. УССР (СЦКК).

РСЗО «Ураган»

Обстрел со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:50 мск 28 ноября. ВСУ выпустили 2 ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

Информация о возможных пострадавших и повреждениях или разрушениях городской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Макеевки (второй по величине город ДНР) со стороны ВСУ.