Президент Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Москва, , 13:28 — REGNUM Венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду около стен Кремля возложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится в Москве с первым после своего переизбрания зарубежным визитом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом накануне Токаев прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина и, как ожидается, позднее главы двух государств обратятся по видеосвязи к участникам XVIII проходящего в Оренбурге Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Также позднее Путин и Токаев проведут переговоры и по их итогам запланировано подписание ряда документов, включая декларации между Россией и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что важность двусторонних отношений между Россией и Казахстаном показывает то, что первый свой визит после переизбрания казахский президент Касым-Жомарт Токаев совершил в Москву.

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