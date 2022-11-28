В Южной Кореи приступят к производству легких ударных вертолетов

Сеул, , 13:26 — REGNUM Власти Южной Кореи выделят $4,3 млрд на производство легких ударных вертолетов, сообщает Yonhap News со ссылкой на Управление программ оборонных закупок (DAPA).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Комитет по развитию оборонных проектов страны одобрил план по производству легких ударных вертолетов. Программа продлится до 2031 года. Комитет также одобрил разработку 155-миллиметрового высокоточного артиллерийского снаряда. Власти планируют выделить на это $330 млн. Ещё $280 млн Южная Корея выделит на разработку управляемой ракетной системы калибра 130 миллиметров для обеспечения береговой охраны.

Ожидается, что первая партия легких ударных вертолетов будет готова уже к концу 2024 года. Новые вертолеты заменят устаревшие американские Hughes 500 и AH-1 Cobra.

Кроме того, Южная Корея намерена дополнительно выделить $2,4 млрд на закупки тяжелых ударных вертолетов за рубежом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее утвердили план по модернизации ударных вертолетов AH-64E Apache.

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