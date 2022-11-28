Сеул, 28 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи выделят $4,3 млрд на производство легких ударных вертолетов, сообщает Yonhap News со ссылкой на Управление программ оборонных закупок (DAPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Комитет по развитию оборонных проектов страны одобрил план по производству легких ударных вертолетов. Программа продлится до 2031 года. Комитет также одобрил разработку 155-миллиметрового высокоточного артиллерийского снаряда. Власти планируют выделить на это $330 млн. Ещё $280 млн Южная Корея выделит на разработку управляемой ракетной системы калибра 130 миллиметров для обеспечения береговой охраны.

Ожидается, что первая партия легких ударных вертолетов будет готова уже к концу 2024 года. Новые вертолеты заменят устаревшие американские Hughes 500 и AH-1 Cobra.

Кроме того, Южная Корея намерена дополнительно выделить $2,4 млрд на закупки тяжелых ударных вертолетов за рубежом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее утвердили план по модернизации ударных вертолетов AH-64E Apache.