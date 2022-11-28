Гаага, Нидерланды, 28 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Правоохранители в странах Евросоюза и Объединённых Арабских Эмиратах в ходе совместной операции ликвидировали «суперкартель» торговцев наркотиками, который координировал примерно треть объёмов торговли кокаином в Европе. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Европейского полицейскоого агентства (Европол).

(сс) OSeveno Штаб-квартира Европола, Гаага, Нидерланды

«В период с 8 по 19 ноября в Европе и Объединённых Арабских Эмиратах были проведены скоординированные рейды», — сообщили в Европоле.

Сообщается, что операция стала финалом ряда расследований, которые параллельно вели следователи Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов и ОАЭ. Были задержаны 49 подозреваемых, изъяты более 30 тонн наркотических веществ.

Напомним, в июле в Европоле сообщили, что стали фиксировать случаи торговли оружием в странах ЕС, которое Запад поставляет киевскому режиму для противостояния России в проведении спецоперации по денацификации территории б. УССР.