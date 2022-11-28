Москва, , 13:25 — REGNUM Дать сейчас комментарий по поводу обращения партии «Яблоко» к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации затруднительно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не видел этого обращения, сообщил он 28 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, ничего сказать пока он не может, пока не видел документа. Кроме того, отметил Песков, у него нет информации, поступало ли это обращение к президенту.

Напомним, неделю назад член политкомитета «Яблока» Эмилия Слабунова опубликовала обращение, в котором депутаты просят президента подписать указ о завершении в России частичной мобилизации.