Москва, 28 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Дать сейчас комментарий по поводу обращения партии «Яблоко» к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации затруднительно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не видел этого обращения, сообщил он 28 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, ничего сказать пока он не может, пока не видел документа. Кроме того, отметил Песков, у него нет информации, поступало ли это обращение к президенту.

Напомним, неделю назад член политкомитета «Яблока» Эмилия Слабунова опубликовала обращение, в котором депутаты просят президента подписать указ о завершении в России частичной мобилизации.