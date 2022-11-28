Законопроект о системе национального удостоверяющего центра внесен в Госдуму

Москва, , 13:24 — REGNUM Законопроект о создании информационной системы национального удостоверяющего центра правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Система должна обеспечить сайты в российском сегменте интернета специальными сертификатами безопасности для их доверенного использования пользователями.

«Это необходимо в связи с досрочным отзывом сертификатов безопасности у сайтов российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые выдавались иностранными организациями», — указали в правительстве.

Новые сертификаты безопасности будут выдаваться с применением отечественных криптографических алгоритмов.

Реализация решений, предусмотренных законопроектом, позволит обеспечить признание и поддержку использования сертификатов безопасности, выданных посредством информационной системы национального удостоверяющего центра, в операционных системах, информационных системах, сайтах и браузерах.

Реализация закона не потребует дополнительного финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, следует из сопроводительных материалов к законопроекту.

Ранее Минцифры объявило о том, что на сайте госуслуг опубликованы инструкции по установке российских сертификатов безопасности на устройства пользователей.

В марте 2022 года зарубежные компании начали отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов. При попытке зайти на сайт пользователи видели предупреждение о небезопасности ресурса.