Дмитрий Песков не стал комментировать обращение женщин о прекращении СВО

Москва, , 13:16 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог прокомментировать обращение женщин из »Феминистского антивоенного сопротивления» и матерей мобилизованных с просьбой прекратить спецоперацию и вернуть домой военнослужащих.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать», — заявил Песков.

Он также отметил, что не знает, что за организация стала инициатором этого обращения, в силу этого как-то прокомментировать это обращение не может. Не читая этой петиции, было бы неправильным комментировать её, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Дня матери инициативная группа матерей мобилизованных и «Феминистское антивоенное сопротивление» опубликовали открытое письмо с требованием прекращения войны и отвода войск. Активистки направили его в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Запущена также петиция с тем же требованием на сайте Change.org.