Бывшего министра национальной солидарности Алжира приговорили к четырём годам тюрьмы

Алжир, , 13:15 — REGNUM К четырём годам тюремного заключения приговорил суд столиц Алжира за коррупцию министра по делам национальной солидарности страны Джамеля ульд Аббеса. Об этом 28 ноября сообщает агентство Algeria Press Service.

Тюрьма

Уточняется, что экс-министр Алжира был признан судом виновным в растрате и незаконном присвоении государственных средств, а также постановил конфисковать имущество ульд Аббеса.

Отметим, на протяжении последних двадцати лет Джамель ульд Аббес несколько раз был членом правительства страны и становился главой министерства по делам национальной солидарности, семьи и женщин, труда, здравоохранения и народонаселения.