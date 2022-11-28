Москва, 28 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Туристическим операторам, которые занимаются именно организацией отдыха детей, не хватает специализированной поддержки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева в ходе круглого стола в Совфеде.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«У нас в стране на самом деле реально тех туроператоров, которые умеют работать с детьми, крайне мало. Если мы говорим о том, есть или нет поддержка, вот практически нет, вот какой-то специализированной поддержки для тех туроператоров, которые работают в общем-то в достаточно тяжелой ответственной сфере… Потому что это миссия, не все хотят работать с детьми. Это крайне ответственно», — сказала Санаева.

По ее словам, самой большой мотивацией оставаться в этой сфере является предоставление работы, в том числе, от государства.

«Какая здесь проблема в том, чтобы у нас была работа… Если мы говорим о легитимных, опытных туроператоров, извините, у нас с двух сторон зажим существует. С одной стороны — это нелегальный, черный рынок, когда детей вывозит кто угодно, когда угодно, как угодно. Это существует, правда, и контроля здесь не так уж и много. С другой стороны — когда вовсю предоставляется проектная работа всевозможным организациям, не туроператорам, так скажем», — добавила вице-президент организации.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что модернизация детских лагерей, которые находятся в запустении, в первую очередь коснется объектов, расположенных в Дагестане и Алтае.