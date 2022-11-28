Емельяновский район, Красноярский край, 28 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю объявило карантин в Емельяновском районе, расположенном под Красноярском, из-за бруцеллеза мелкого рогатого скота. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Yarregion.ru Романовская овца

«Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию — бруцеллез мелкого рогатого скота. Заболевшие животные — овцы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения действуют на участке, расположенном возле поселка Логовой. Карантин объявлен до 3 августа 2023 года. Запрещены мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных (ярмарки, аукционы и пр.)

Напомним, бруцеллез может передаваться человеку при контакте с животными или при употреблении зараженных продуктов.