Якутск, 28 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Локальную навигационную систему для обеспечения связи на всем протяжении Северного морского пути намерена создать система ГЛОНАСС. Об этом 28 ноября рассказал главный конструктор компании ГЛОНАСС Михаил Кораблев в ходе пленарного заседания открывшегося в Якутске Северного форума.

Vestnik-glonass.ru Система ГЛОНАСС

«Запланировано создание локальной навигационной системы, в том числе не зависящей от спутниковой навигации, в районе Обской губы. В дальнейшем планируется тиражирование [этой системы] на весь Северный морской путь», — сказал он.

Также Кораблев уточнил, что этим компания ГЛОНАСС сможет обеспечить гарантированное навигационное обеспечение всей Арктической зоны, для которой это является необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что объём перевозок по Северному морскому пути должен вырасти в ближайшие годы до 200 млн тонн.