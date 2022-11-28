Пекин, 28 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Власти Китая решили продлить до конца мая 2023 года режим отмены повышенных пошлин на американские товары, сообщает Минфин Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«С 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года не будут взиматься дополнительные пошлины на американские товары», — говорится в заявлении ведомства Китая.

К товарам, освобожденным от дополнительных пошлин, относятся, детали от беспилотных летательных аппаратов, широкий перечень приборов и специализированного оборудования, насосы, смазочные материалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай возложил на США ответственность за текущее состояние китайско-американских отношений.

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