Нарышкин назвал поддержку учителей истории приоритетом государства

Москва, , 13:05 — REGNUM Изучение истории в школе формирует личность и позицию человека. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на церемонии награждения победителей VII Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» и Всероссийского ежегодного конкурса исследовательских работ школьников «История семьи — история Отечества» заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Абсолютно очевидно, что именно история как предмет формирует личность и гражданскую позицию молодого человека, помогает почувствовать сопричастность к истории своей страны и своего народа», — сказал Нарышкин.

Он назвал чрезвычайно важной работу учителей, преподающих историю в школах: «Для государства это приоритет — поддержка педагогов истории».