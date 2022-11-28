Вильнюс, , 13:03 — REGNUM Размеры компенсаций жителям Литвы за газ и электричество, которые до середины 2023 года будут израсходованы бюджетом республики, составят €719 млн, сообщает 28 ноября BNS.

Евро Santeri Viinamäki

По данным госсовета Литвы по регулированию в сфере энергетики, за электричество в I полугодии компенсации обойдутся в €257 млн, за газ — в €112 млн.

Если при этом считать компенсации за 2022 год, пока ещё не выплаченные людям, то общая сумма выплат вырастет до €719 млн. В итоге электроэнергия в первый месяц года подорожает «только» на 16,6%, газ — на 32% — 50%.