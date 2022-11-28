Песков: визит Токаева в РФ после переизбрания показывает важность отношений России и Казахстана

Москва, , 12:57 — REGNUM Важность двусторонних отношений между Россией и Казахстаном показывает то, что первый свой визит после переизбрания казахский президент Касым-Жомарт Токаев совершил в РФ. Об этом 28 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос

Также Песков уточнил, что ввиду этого Москва будет и дальше ориентироваться на то, что Казахстан является очень важным союзником и партнёром России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах России покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС.