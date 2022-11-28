Москва, 28 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Важность двусторонних отношений между Россией и Казахстаном показывает то, что первый свой визит после переизбрания казахский президент Касым-Жомарт Токаев совершил в РФ. Об этом 28 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что ввиду этого Москва будет и дальше ориентироваться на то, что Казахстан является очень важным союзником и партнёром России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах России покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС.