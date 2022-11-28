По прогнозам, температура воздуха на Чукотке будет на 16-20 градусов выше нормы

Анадырь, , 12:56 — REGNUM Температура воздуха на Чукотке по прогнозам будет на 16-20 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС.

Анадырь, Чукотка Андрей Шапран © ИА REGNUM

«Совершенно необычная погода на Чукотке. Температура выше нормы на 16-20 градусов. Это означает, что в городе Анадырь будет теплее, чем в Москве. Ночные температуры прогнозируются минус 7-10 градусов, а днем ожидается от нуля до минус трёх», — заявил Роман Вильфанд.

Температура воздуха в городе Певек, расположенном на побережье Северного Ледовитого океана, в ночь на 30 ноября составит 11-15 градусов мороза, а днем — 5-7 градусов мороза.