Тегеран, 28 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Среди протестующих в Иране немалый процент составляют приезжие с Запада, сообщает 28 ноября IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Комментируя развитие событий в Иране, где полтора месяца не утихают протесты, официальный представитель иранского МИД Насер Канаани рассказал, что в беспорядках участвовало «значительное число граждан западных стран».

Иранский дипломат добавил, что «некоторые были арестованы», подразумевая «гостей» с Запада.

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