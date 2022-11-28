Москва, 28 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин работает эффективно, население страны ему доверяет. Об этом 28 ноября журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высокие рейтинги главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Хорошо оценивают работу Путина 80% граждан России — опрос

«Действительно, это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что то, что делает президент России, «отвечает чаяниям людей.

Ранее по теме: Володин раскрыл тайну «феномена Путина»

«Поддержка людей для Путина ― это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, за неделю (с 26 сентября по 2 октября) уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос на 1,1 процентного пункта, составив 81,1%. В рейтинге доверия российским политикам Путин занял первую строчку (40,0%), на втором месте — Сергей Шойгу (17,2%), на третьем — Сергей Лавров (17,1%). Показатель одобрения деятельности Путина вырос на 0,9 процентного пункта и составил 76,9%.