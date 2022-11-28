Песков приветствует усилия стран помочь организовать переговоры с Киевом
Песков: Россия приветствует готовность ряда стран помочь организовать переговоры с Киевом
Москва,
28 ноября 2022, 12:56 — REGNUM Москва приветствует готовность ряда стран помочь с организацией переговоров с киевским режимом. Об этом заявил 28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Однако, по его словам, де-юре такие площадки на данный момент не могут быть востребованными со стороны Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, Москва ранее неоднократно объявляла о готовности к переговорам с Киевом, но, согласно заявлениям ряда официальных представителей российских властей, киевский режим под давлением западных стран отказывается от любых переговоров.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.