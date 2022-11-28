Песков: Россия приветствует готовность ряда стран помочь организовать переговоры с Киевом

Москва, , 12:56 — REGNUM Москва приветствует готовность ряда стран помочь с организацией переговоров с киевским режимом. Об этом заявил 28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако, по его словам, де-юре такие площадки на данный момент не могут быть востребованными со стороны Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва ранее неоднократно объявляла о готовности к переговорам с Киевом, но, согласно заявлениям ряда официальных представителей российских властей, киевский режим под давлением западных стран отказывается от любых переговоров.