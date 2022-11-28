Песков назвал невозможным отвод сил РФ от Запорожской АЭС
Дмитрий Песков считает невозможным отвод сил РФ от Запорожской АЭС
Энергодар, Запорожская область,
28 ноября 2022, 12:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах России покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Никакого отвода сил РФ от ЗАЭС быть не может», — заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя слова «Энергоатома».
Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара также эти сообщения были названы «фейками». Отмечается, что переход сотрудников из-под юрисдикции «Энергоатома» в АО «Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС» идет в плановом порядке.
Читайте ранее в этом сюжете:
В Энергодаре заявили, что город и ЗАЭС остаются под контролем России
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.