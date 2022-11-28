Дмитрий Песков считает невозможным отвод сил РФ от Запорожской АЭС

Энергодар, Запорожская область, , 12:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах России покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никакого отвода сил РФ от ЗАЭС быть не может», — заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя слова «Энергоатома».

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара также эти сообщения были названы «фейками». Отмечается, что переход сотрудников из-под юрисдикции «Энергоатома» в АО «Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС» идет в плановом порядке.

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