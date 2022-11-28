Адвокат заявил, что в организме Саакашвили обнаружили мышьяк

Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Медицинское исследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выявило в его организме мышьяк. Об этом 28 ноября заявил журналистам адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Саакашвили и галстук

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно вещество — «мышьяк», — сказал адвокат.

Он также сообщил, что сегодня, 28 ноября, Саакашвили впервые с начала года посетит заседание суда, где будет проходить слушание по обвинению экс-президента в нарушении государственной границы Грузии. Из-за тяжёлого состояния здоровья политика его собираются привезти в специальном кресле.

Напомним, адвокаты Саакашвили пытаются найти доказательства для того, чтобы добиться отсрочки отбывания наказания по состоянию здоровья. После этого экс-президента хотя вывезти за границу «для лечения».

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